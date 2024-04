Por: El Espectador

Este domingo, el presidente Gustavo Petro se refirió a dos de los temas que han marcado la agenda política en las últimas semanas: el hundimiento de la reforma a la salud, que ha estado acompañado por las intervenciones a varias EPS, y el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente para impulsar los cambios que propone su Gobierno.

En entrevista con Noticias RCN, el jefe de Estado negó que las intervenciones a Sanitas y la Nueva EPS fueran una especie de revancha por el archivo de su reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado. Según explicó, él “venía aguantando” esa decisión para esperar el trámite del proyecto, pero éste no se dio.

“Debí haber intervenido hace varios meses. Los indicadores lo ameritaban, las normas se habían infringido (…) La mayoría de las EPS que hoy sobreviven quieren la reforma. Las que peor están necesitaban que algo las salvara, creyeron que podían burlarse del Gobierno y la sociedad, que con tener amigos congresistas ya todo quedaba. Lo cierto es que intervinieron tratando de acomodar unas normas para proteger sus ganancias, que cada vez son mayores, y que salen del estado financiero de la EPS”, dijo Petro.

El mandatario también dijo que las intervenciones no son suficientes y que por eso se instaló un puesto de mando unificado para tratar el tema. De hecho, a través de sus redes sociales anunció que se instalará una sesión de trabajo, durante 100 horas, con las EPS “para buscar una salida a la crisis que durante décadas se ha llevado al sistema de salud”.

Por otra parte, insistió en que serán las clínicas y hospitales los que administrarán directamente el dinero de la salud, no las EPS ni el Gobierno. “Nosotros tenemos que ver que lo que se entrega es lo que vale. Son giros directos, pero el giro tiene dos: de donde sale, que es el Estado; y a donde llega, que en general es una clínica o un hospital privado. Entonces decir que todo es público, es una mentira gigantesca”.

En el caso puntual de Compensar, EPS que pidió ser liquidada, dijo que primero debe haber un análisis que puede durar un año. Según explicó, si los activos son menores que los activos, se venderá todo para pagar las deudas. “Puede quebrar una EPS, que es una intermediaria, pero quebrar un hospital o una clínica, eso no puede ser”, insistió.

Gustavo Petro no descarta nuevas intervenciones a más EPS

Ante la pregunta de si vendrán nuevas intervenciones, Petro dijo que 18 de las 26 EPS existentes están en la lupa por posibles irregularidades con los recursos públicos de la salud, esto teniendo en cuenta un informe preliminar de la Contraloría. Así las cosas, dijo, habrá que esperar el informe final del órgano de control.

El mandatario también habló nuevamente de su propuesta de una Constituyente y dijo que, para él, ese proceso ya “arrancó”, pues es el pueblo el que la convoca. Sobre si debe o no pasar por el Congreso, el jefe de Estado dijo que “invitaría a que miraran menos la forma que el contenido. Sin contenido no hay formas”. Por último, señaló que si las mayorías se oponen a sus puntos de la Constituyente significará que “el pueblo no quiere avanzar sino retroceder y es su decisión”.

