Gustavo Bolívar señaló en Blu Radio que le exigió respeto al jefe de Estado Iván Duque, cuando llamó “vieja” a Aída Avella, porque la senadora del partido Farc es “una señora de edad muy respetable”, y en ese momento era lo que sentía.

Mientras que la ráfaga de insultos de la senadora Angélica Lozano, que lanzó sin notar que tenía el micrófono abierto, no le molestaron, dijo en la entrevista, pese a que iban dirigidos a él.

“No estoy diciendo que lo que Angélica dijo esté bien. Son cosas que se nos escapan. […] Pero sí, la verdad no estoy siendo objetivo dentro del trato que le di al presidente y con el que le estoy dando a Angélica, pero digamos que a mí no me molestó”, declaró.