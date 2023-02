Sobre las horas de la tarde en Bogotá se presentaron varias lluvias localizadas que obligaron a los ciudadanos a buscar refugios ante la tempestad de las mismas. Como el suelo está bastante liso, se convierte en un riesgo para los vehículos y motos, que deben transitar con precaución para evitar incidentes.

De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá @IDIGER, a esta hora llueve en: Suba

Usaquén

Barrios Unidos

Teusaquillo

Puente Aranda

Los Mártires ⚠️Recuerda que la lluvia puede restar visibilidad y el piso húmedo afectar la capacidad de frenado. Conduce con precaución. pic.twitter.com/VLSaeOzDgh — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 18, 2023

(Vea también: Excantante de ‘Salserín’ revivió accidente que le destruyó el rostro; su vida cambió mucho)

Precisamente, un grave accidente de tránsito se presentó en el norte de la ciudad, en el sector de Hatogrande, donde se reportó el volcamiento de un bus de transporte público. El incidente se registró cerca de la hacienda que pertenece a la Presidencia de la República y en la que habitualmente el mandatario hace el consejo con sus ministros para tratar temas de orden nacional.

Al lugar tuvo que llegar el cuerpo de bomberos para atender la emergencia y la vía estuvo con paso restringido, ante el cierre temporal de las autoridades mientras se retiraba el bus de la zona.

Por fortuna, los organismos de socorro no reportaron víctimas fatales en este hecho y solo hubo unos cuantos heridos, quienes no revisten lesiones de gravedad y no fue necesario llevarlos a centros asistenciales.

Las autoridades recomiendan a los conductores de Bogotá manejar con precaución, pues las fuertes lluvias ponen en riesgo a quienes vayan con exceso de velocidad o no tengan sus vehículos con un mantenimiento adecuado.