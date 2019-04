El hombre, que conducía una moto, habría robado a unas personas que se movilizaban en un vehículo por una calle cercana.

Según Noticias Caracol, ante el delito, la comunidad de ese sector reaccionó y varias personas llegaron hasta una esquina, agredieron al presunto ladrón y hasta le quemaron su motocicleta.

En medio del alboroto, una mujer, cuya identidad no se conoce aún, defendió al hombre y se interpuso para que no le pegaran más. Lo particular del hecho es que la defensora no sería familiar del joven delincuente.

En el video, que publicó ese mismo medio, se muestra cómo la mujer intenta evitar que le peguen, pero varios ciudadanos lo cogen a patadas en la cara y en diferentes partes del cuerpo.

Este es el video: