Si bien hace casi un mes, a finales de junio, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras ―jefe natural de Cambio Radical, partido declarado en oposición―, les propuso a los partidos Liberal, Conservador y La U crear un bloque antirreformas contra el gobierno de Gustavo Petro en el Congreso, pero parece que la iniciativa hizo agua.

(Le puede interesar: Partido Liberal quedó rojo con sanción que recibió; César Gaviria, el responsable)

El propio Vargas Lleras, con un dejo de molestia, les reclamó a los partidos su falta de decisión y hasta llegó a acusarlos de estar “negociando puestos y ministerios”, lo que se traduciría en su supuesta adhesión a la coalición de gobierno. Todo esto, pese a que meses atrás ―en medio de la controversia por la reforma a la salud― la U y los conservadores se declararon en independencia, mientras que los liberales siguen en la coalición, pero con sendos reparos y fracturas.

En esa línea, Vargas Lleras negó que se haya reunido con el jefe de los liberales, el expresidente César Gaviria, aunque confirmó que sí sostuvo comunicaciones telefónicas en búsqueda de acuerdos. Aclaró además que tampoco se ha reunido con la directora de La U y virtual candidata a la Gobernación del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro.

(Lea también: Viceministro del Gobierno salió de ostentoso cargo por mentir y presentar diploma falso)

Por otro lado, ante la instalación de una nueva legislatura en el Congreso, este jueves 20 de julio, el también exministro lamentó que su otra propuesta de conformar una nueva coalición para la elección de las mesas directivas no haya prosperado. Aprovechó también para emprenderla contra liberales y La U.

“El pulso de (este jueves) no será más que un esfuerzo para posicionarse de cara a una futura negociación. O sea, un vulgar chantaje (…) Se quieren valorizar a cuenta de Cambio Radical, pero el país sabe que todo esto se convirtió en un teatro” , precisó.

3/5 Tampoco me he reunido recientemente con Dilian Francisca Toro. Pronostico que unos y otros pronto se reintegrarán a la coalición del gobierno. Y el pulso de mañana no será más que un esfuerzo para posicionarse de cara a una futura negociación. O sea, un vulgar chantaje.

— Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) July 20, 2023