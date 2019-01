Vargas Lleras habría pensado en Naranjo porque uno de los principales problemas de Bogotá es la seguridad y sería un gran mensaje que un oficial en retiro como Naranjo tomara las riendas de la capital, según el análisis de los panelistas de Blu Radio.

En esa misma emisora, el oficial en retiro confirmó que ocupar la principal oficina del Palacio de Liévano no está en sus planes:

“La verdad es que seré consistente y coherente con lo que he dicho siempre: no participaré en procesos electorales, no tengo interés en ser candidato a la Alcaldía de Bogotá”.

Entre tanto, en LA FM agregó: “Reafirmo que la política electoral no, no estoy hecho para eso, no saldré a buscar votos y quiero ser consistente”.

Luego de su retiro de la Policía Nacional, institución que llego a dirigir, Naranjo solo ha ocupado un cargo como funcionario y es el de vicepresidente de Juan Manuel Santos, precisamente cuando Vargas Lleras renunció para lanzarse como candidato a la Presidencia de la República.

Sobre eso, Narango puntualizó en Blu Radio: “Más allá de lo público, hay otras aspiraciones como, por ejemplo, estar conectado a la academia, poder recrear y escribir algunas notas de lo que ha sido el desempeño público”.