Para el oficial en retiro de la policía, el patrullero Ángel Zúñiga tenía que cumplir su labor para mantener la defensa y bienes de los ciudadanos.

“El policía está para cumplir órdenes. Se obliga a cumplir la ley y hacer cumplir la ley”, dijo el general (r) Gilibert, muy recordado por su labor hace varios años en Colombia.

“Este muchacho estaba siendo parte de un operativo y definitivamente él no puede evadir la responsabilidad que lleva el operativo”, enfatizó el general, en entrevista con revista Semana.

Pese a esto, el exoficial reconoció que la labor de los policías es muy difícil y se sufren ambivalencias muy difíciles y hay que tener un criterio muy definido.

“Antes que nada, una lógica. Desafortunadamente, a veces llegan órdenes que se tienen que cumplir porque vienen de autoridad competente”, sostuvo Gilibert.

La posición del general se da luego de que el patrullero Zúñiga explicara que su desobediencia ante la orden de sus superiores se dio porque se desquebrantó y realmente no sabe qué le pasó.

El uniformado, que enfrenta un proceso disciplinario por su actitud, dijo en Caracol Radio que tomó la decisión de apartarse del procedimiento, en principio por el “respeto con la Constitución”.

“Lo hice porque a todas esas personas no vi, en ningún momento, nadie que las apoyara o estuviera con ellos”, agregó Zúñiga en la frecuencia radial. “No vi a nadie que sacara la cara por ellos”.

Después, se refirió a sí mismo. “Yo no sé qué me pasó. Ya me ‘desquebranté’. Les estaban como violando mucho los derechos que manda la Constitución, y no: me ‘desquebranté’. No sé qué me pasó y velé por estas personas”.

Sobre la reacción de sus superiores, dijo que fue “de negación”. “No he recibido apoyo de mi institución. He recibido todo el apoyo de mi pueblo, de mi gente humilde, de mi gente campesina, de mis indígenas. De la gente pobre. Ayer hable con mi general. Lo único que le pedí fue apoyo de la institución. Le dije que no había visto en ningún momento el apoyo de mi institución y de mis grandes generales. No lo he visto”.