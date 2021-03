green

Aunque el equipo Beta comenzó con todo su participación en el ‘Desafío‘, pues ya ha ganado varias pruebas, Sonia no está 100 % feliz, pues ha tenido que afrontar la eliminación de su hermana Andrea.

La ‘desafiante’ no pudo contener el llanto al no ver a su gemela en el equipo Omega, el último conformado en el ‘Desafío The Box’, de acuerdo con las reglas de la versión de este año.

Los vínculos de algunos participantes del programa de Caracol Televisión van más allá del ‘reality’—así lo demostraron Karol y Mono con su beso— y a Sonia aún se le nota el dolor.

Sonia llora la salida de Andrea en el ‘Desafío’ 2021

Si bien dice estar tranquila, reconoció que tenía mucha ilusión por verla. Ahora, asegura, se inspirará en ella para estar en lo más alto del ‘Desafío’.

Luego, llegaron las lágrimas —que otro participante también derramó al hablar de su “cabrona vida”— y dijo: “Sonia está triste, porque soy humana, pero mi guerrera, no [lo está]”.

“Soy una chillona”, admitió secando sus ojos, pero advirtió que va a dar la pelea.

Ya son varios los episodios sensibles que ha visto el ‘Desafío’. De hecho, la misma Daniella Álvarez lloró cuando vio la bienvenida que le dieron en el programa gracias a su compañera Andrea Serna.

Acá, el video donde Sonia llora por su hermana: