El funcionario de la Unidad Nacional de Protección UNP, Ignacio Villamil, sufrió un ataque armado en el corregimiento Santa Isabel de Curumaní, Cesar.

Villamil se dirigía desde el departamento de La Guajira hacia la capital del país cuando fue abordado por sujetos armados que le exigieron detener la camioneta Toyota Hilux de color blanco, con placa NIY-418, en la que se desplazaba.

Ante la negativa del conductor de detenerse, los delincuentes dispararon en siete ocasiones (capón, panorámico, parte delantera) contra el vehículo en un aparente intento de detenerlo. Afortunadamente, tanto Ignacio Villamil como su acompañante, Edwin Alberto Uneme Castellano, no resultaron ilesos.

“Veníamos bien. Salimos temprano para pasar por todos estos municipios que tienen este tipo de bandas organizadas y cruzar sin ningún inconveniente, pero no fue así. A la altura del corregimiento Santa Isabel hay unos reductores de velocidad, había aproximadamente cinco vehículos delante de nosotros, cuando ya iba a cruzar el resalto los vehículos dieron espacio y una camioneta Chevrolet se me atravesó, acción que no me pareció normal y un tipo se baja inmediatamente apuntando, en ese momento aceleré sin parar, prendí las luces y las sirenas hasta que llegamos a Curumaní”, expresó el conductor del vehículo.