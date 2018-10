El hermano del fallecido joven estuvo este miércoles en entrevista con Vicky Dávila, en La W, en la que se trató el tema de la serie que haría Netflix.

Previo al cierre de la misma, la periodista le preguntó: “¿Qué le decimos a Netflix para terminar?”.

A lo que le joven respondió con una frase que su hermano le dijo hace varios años:

“Vicky, antes de terminar, me recuerda mucho lo que mi hermano en vida mencionaba, y él le decía a mi mamá y a mí. Nos decía: ‘Jorge, gorda, a mí me van a recordar no solamente en Colombia, sino a nivel mundial’”.

Seguido, Jorge Luis se mostró sorprendido porque ahora una plataforma como Netflix vaya a hacer una serie sobre su hermano.

“Ayer me puso a pensar en eso (en la frase) y hasta me da tristeza ver cómo está aterrizando la imagen de mi hermano. Y a Netflix le digo que tengan en consideración las opiniones que tenemos nosotros como familia, que más que nadie a nosotros nos duele esto y no nos queremos imaginar lo que van a llegar a hacer”, sentenció el hermano de Luis Andrés.

Esta es la entrevista completa de La W: