Lo que llamó la atención del ciudadano extranjero fue que la advertencia le llegó a través de un mensaje de Whatsapp desde un número personal que tenía “la foto de una menor” en el perfil, por lo que sospechó de que podría tratarse de una estafa, informó El Tiempo.

“Yo estaba en una cena con unos amigos cuando me entró un mensaje de una tal Mónica que me decía que yo había viajado en el vuelo de Air France donde venía la colombiana contagiada. Todos creímos que se trataba de una trampa para sacarme dinero, no me lo creí”, comentó el francés al rotativo.