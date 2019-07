La foto la dio a conocer CityTv en medio de un informe periodístico en el que los protagonistas fueron los familiares de las víctimas, que pidieron a la justicia que este caso “no quede en la impunidad”.

Esto, porque 18 días después de que ocurrió el siniestro no se sabe con certeza si a la mujer que causó el accidente le imputarán cargos, pues el caso se ha manejado con total reserva por parte de las autoridades competentes.

De hecho, el noticiero dio a conocer que el caso que involucra a Claudia Patricia Suárez Obando, de 45 años de edad, pasará la próxima semana a manos de otro fiscal.

“Que por favor esto no vaya a quedar en la impunidad. Que no vaya a pasar que esto pase de un fiscal a otro y que a lo último no se encuentren respuestas, como hasta el momento”, expresó en el informativo el hijo de una de las víctimas, que dijo que ha sido muy escasa la información que les han brindado las autoridades.