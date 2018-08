Como es usual, Twitter fue la plataforma escogida por muchos colombianos para discutir en torno a las curiosidades del acto de posesión de Iván Duque. Una de ellas fue la postal que protagonizaron los tres expresidentes de la década del 90.

El artículo continúa abajo

¡Petro no está en las marchas! Foto lo muestra contento en la posesión de Duque

El periodista Daniel Samper Ospina invitó a sus seguidores a que titularan la particular foto con la gracia que caracteriza a cientos de tuiteros. Estos fueron algunos de los comentarios que se suscitaron al respecto:

Gaviria: A mi que me dejen sanetas no tengo idea de elefantes.

Samper: y sigue con la maricada del elefante blanco.

Pastrana: Yo me hago el pendejo como si ni los oyera, en conclusión ni entiendo.

— DIANA CEBALLOS (@ONIXLUZ) August 7, 2018