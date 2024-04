Por: El Colombiano

Aunque los integrantes del Esmad Álvaro Ramírez Castro y Danilo José Núñez, intentaron evitar por todos los medios ir a juicio por ser los presuntos responsables de ocasionar la pérdida de un ojo a una mujer durante las protestas de 2021, no lo lograron. La Fiscalía los acusó ante un juez por el delito de lesiones y abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto.

Los hechos ocurrieron el 28 de abril de 2021, en Bogotá, durante el paro nacional detonado por el anuncio de una reforma tributaria en el gobierno de Iván Duque. En la audiencia, los abogados de los uniformados intentaron que el proceso pasara a una justicia más benevolente para ellos: la Penal Militar; sin embargo, el juez no estuvo de acuerdo.

“El juzgado negó la solicitud, pues consideró que la defensa no presentó pruebas sobre una investigación en la jurisdicción penal militar ni de la solicitud de un homólogo que reclamara la competencia. Además, señaló que la información conocida por el despacho hasta esta etapa procesal no indica que el caso deba ser de conocimiento de la jurisdicción penal militar”, explicó el colectivo de abogados José Alvear Restrepo.

La joven afectada es Leidy Natalia Cadena, quien tenía 22 años en el momento de los hechos. Hoy y tras una larga lucha celebró la decisión. “Este proceso ha sido una montaña rusa de emociones que me ha llevado, incluso, al exilio y me ha hecho atravesar por momentos difíciles, pero he mantenido mi compromiso con el activismo en búsqueda de justicia”.

LESIONES y ABUSO DE AUTORIDAD POR ACTO ARBITRARIO O INJUSTO

Este proceso ha sido una montaña rusa emocional, me ha llevado al exilio y me ha hecho atravesar momentos difíciles.Durante todo este tiempo, he mantenido mi compromiso con el activismo, luchando por la justicia. — Leidy Natalia (@Inaguantable_) April 23, 2024

La joven agregó que como ella hay cientos de personas buscando justicia y procesos transparentes y sin revictimización en casos de trauma ocular atribuido a agentes estatales y quien hoy desarrolla una campaña internacional para que hechos como el que ella padeció nunca más ocurran.

