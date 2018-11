No obstante el señalamiento, el fiscal general dijo en entrevista con El País de España, diario que le había dado duro días atrás en una editorial, que lo de la visita de Gustavo Petro a Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en detención domiciliaria por el caso Odebrecht, era de conocimiento público.

“En ese debate usted dijo que todo el barrio de Rosales sabe que el senador Gustavo Petro se reunió Luis Fernando Andrade”, fue la pregunta de El País.

A lo que Martínez respondió, citado por el diario madrileño: “Ya se sabía para ese momento que en los medios de comunicación eso era público. No es que yo me haya inventado ni que aquí haya alguien que haya estado haciendo seguimientos. Ni más faltaba, eso no se da en el caso de la Fiscalía colombiana”.

Y agregó: “El 21 de noviembre, en Caracol Radio, se dice, se afirma que el señor Petro se ha reunido con el señor Andrade en su casa con ocasión del debate. Dos veces en radio. Entonces utilicé esa expresión, si es que en Rosales se sabe. ¿Por qué se sabe? Porque lo habían dicho. Era ya un hecho público”.

Luego le preguntaron sobre la transparencia del proceso a Luis Fernando Andrade, a lo que el fiscal colombiano contestó: