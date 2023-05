Luego de que el presidente Gustavo Petro criticara las recientes decisiones del Consejo de Estado que han golpeado al Pacto Histórico, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, arremetió contra el jefe de Estado y defendió las instituciones de carácter judicial.

(Vea también: Petro mete las narices en política de España y tilda a partido de extrema derecha de nazis)

“Yo creo que Gustavo Petro es un irresponsable. Es un tipo que no ha asumido el rol de presidente de la República con dignidad. Y no lo ha asumido con responsabilidad porque es que uno no ataca a la rama judicial del poder público. Respaldo total al Consejo de Estado”, aseveró el fiscal.

Noticia en desarrollo…