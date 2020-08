El periodista y abogado habló en ‘Voz Populi’, programa de esa emisora, sobre cómo ve la idea del partido de Gobierno, que encabeza Paloma Valencia, que busca crear una corte única en Colombia.

Zuleta dijo que esta de acuerdo en que el país necesita una reforma a la justicia, pero con un sentido diferente:

“No para cambiar la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la JEP, o la Corte Constitucional; no, no es para eso, es para que el ciudadano del común pueda tener una justicia pronta y eficaz, que no la esta teniendo”.