Cuando los panelistas del matutino de la emisora hablaban de los efectos que podían provocar el consumo de la marihuana, Felipe Zuleta contó que una vez se fumó un porro y que empezó a sentir una “paranoia” en la que veía sus orejas gigantes y rosadas.

“Se me empezaron a crecer las orejas. Entonces yo vi que mis orejas crecían como las de Dumbo, grandes, grandes; rosadas, rosadas; y me las tocaba. Me las podía tocar y las veía. Obviamente, cuando salí de la traba pues dije: ‘Esto ya no está chévere’”, contó Zuleta.

El periodista añadió que sus alucinaciones también lo hicieron ver que la gente “caminaba más lento”, como si fueran los zombies de la serie ‘The Walking Dead’, que lo miraban de manera extraña.

“Ese día empecé a ver que la gente caminaba más lento y me miraba como con cara de los de, como diría Petro, ‘The Walking didd’. Ahí dije: ‘No, esto no me está sentando bien, ya no me parece chévere’”, aseguró.

Zuleta agregó que ese episodio lo vivió en “otros tiempos”.