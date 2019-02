En un análisis sobre la vacunación aftosa se encontró que Fedegán cometía varios errores a la hora de inmunizar a los animales, como la falta de una correcta programación y no llevar un control de los vacunadores que en varios casos no realizaron su trabajo, contó funcionario del Ministerio de Agricultura, que no quiso permanecer en el anonimato, a Noticias Uno.

Además, Fedegán aseguraba que solo existían 450 mil predios ganaderos con 22 millones de animales, pero cuando le retiraron el manejo de 90 mil millones de pesos de los recursos parafiscales, el Gobierno descubrió que en realidad hay cerca de 680 mil predios por lo que el inventario de bovinos incrementó a 28 millones de animales, según informó el noticiero.

Por otra parte, por recomendaciones de la propia Fedegán, los bovinos debían ser vacunados 2 veces al año, pero en mapas del Ministerio de Agricultura, publicados por Noticias Uno, quedó evidenciado que en muchos departamentos solo se vacunaba una vez, anualmente, y en otros ni siquiera se vacunaban a los animales.

“En unas zonas vulnerables, muy graves, de Boyacá, Cundinamarca y unos municipios las programaciones no se cumplían y los vacunadores eran muy poquitos. Siempre le dijimos a Fedegán que ayudaran poniendo más gente para vacunar, pero ellos decían que no había presupuesto”, declaró el funcionario.

Ahora, es el propio Ministerio de Agricultura que se encarga de realizar la vacunación contra la fiebre aftosa.