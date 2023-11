La explosión de una chimenea de alcohol dentro de una vivienda de El Poblado, registrada a finales de octubre, dejó una segunda víctima, también extranjera. Se trata de Michael Eugene Clark Jr, de 41 años, quien agonizó por 20 días en una cama del Hospital San Vicente Fundación, de Rionegro, con quemaduras en el 50 % de su cuerpo.

En esta emergencia, en la que también murió su amigo y compatriota Andrew Adesheye Shoyoye, de 39 años, ocurrió el pasado 27 de octubre en la calle 2 con la carrera 18, en el barrio El Poblado, suroriente de Medellín, luego de que una mujer, al parecer, hubiera mezclado combustibles, lo cual causó que el fuego afectara a estos dos extranjeros, quienes estaban de visita en la propiedad.

Luego de esta emergencia, ambos extranjeros, fueron trasladados a centros asistenciales y el pasado 2 de noviembre murió Andrew, quien sufrió quemaduras en el más del 40 % de su cuerpo. El deceso se registró en el Hospital San Vicente Fundación, de Medellín.

Desde que ocurrió la emergencia, de acuerdo con CBS News, los familiares de Michael Eugene intentaron batallar para que les permitieran el traslado desde Medellín hacia la unidad de quemados del Hospital Jackson Memorial, de Miami, pero los contratiempos para pagar la atención médica lo impidieron.

“Desde el Hospital nos dijeron que no nos lo entregarían hasta que no se pagaran las facturas de la atención. El problema es que si bien tiene seguro médico, este no lo cubre en otro país”, aseguraron los parientes de este estadounidense.