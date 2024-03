En Noticias Caracol hablaron con la expareja de Iván René Valenciano Jr., quien es señalado de presuntamente agredir a la mujer física y verbalmente, tal y como se puede ver unos videos que circulan en las redes sociales y que están en poder de las autoridades.

Los hechos ocurrieron en el barrio San Nicolás, en el sur de Barranquilla, y fue allí en donde la mujer dio la entrevista al medio citado para contar su versión del caso que involucra a uno de los hijos del exfutbolista Iván René Valenciano.

“Veníamos de ver el partido del Junior, pasan unos sucesos con las autoridades y nos envían a nuestras casas. Él [Iván René Valenciano Jr.] se me mete a la fuerza y me empieza a amedrantar: ‘Te mueres, te voy a demostrar quién soy, te voy a matar'”, manifestó la mujer en el noticiero de Caracol.

De hecho, la mujer explicó ante las cámaras que Valenciano Jr. se puso un objeto en la mano para golpearle la cara y que después la intentó ahorcar.

“Empieza a amenazarme, me dice te mueres, si no eres para mí, no eres para nadie más. Me empieza a pegar. Se puso el llavero en los nudillos y con eso me golpeó, también me estaba ahorcando“, precisó.

Ante la situación, Katty Meza informó en Noticias Caracol que ya denunció al hijo de Valenciano ante la Fiscalía, pero que la investigación no avanza y está a la espera de un dictamen contundente.

“Él me amenazó con bandidos, con perfiles falsos. La Fiscalía ya me dio protección. Espero que se haga justicia rápido, me da miedo salir a la calle. Temo por mi vida”, finalizó.

