Luego del pronunciamiento del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, mostrando su inconformidad por aquellas personas que llevan hasta 39 semestres sin graduarse, a través de las redes sociales comenzaron los comentarios defendiendo los motivos por los cuales muchos estudiantes deben prolongar su carrera mucho más tiempo de lo programado

El usuario de Twitter, David Suárez (@SuarezTrinando), manifestó que “hay que ser más cuidadoso señor gobernador. No se apresure. Hasta 18-22 semestres hay explicaciones válidas: en la Universidad de Antioquia estudian muchas personas que trabajan, son papás, mamás, solo pueden estudiar medio tiempo o matricular 2-3 materias por semestre, viven lejos, víctimas, etc”.

Estas declaraciones también trastocaron el mundo político y desde la Asamblea de Antioquia también rechazaron sus declaraciones, asegurando que buscan estigmatizar a quienes están dentro de la institución y que llevan mucho tiempo allí por sus condiciones socio-económicas.

Añadió al respecto el exconcejal de Medellín, Jaime Cuartas, que se debe mirar caso por caso para tomar una determinación y establecer quienes sí van al Alma Mater a estudiar y que deben prolongar su carrera por temas económicos y laborales y quienes lo hacen por otros motivos.

Gobernador @AndresJRendonC le falta conocer la realidad de la Universidad Pública, por favor no cometa el error de generalizar, no le abra las puertas a la estigmatización de muchos estudiantes que por sus condiciones socioeconómicas no pueden ser estudiantes de tiempo completo.… https://t.co/9KdSSHVquv

