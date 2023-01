Con la entrada del año muchos de los servicios y productos tuvieron incrementos, el sector educativo no se escapó de esas alzas pues las matrículas de las universidades privadas fueron uno de los temas por los que estudiantes de varias instituciones salieron a las calles a protestar por el valor que tendrían las matrículas durante el 2023.

Es por eso por lo que el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, llegó a un acuerdo para que el valor de los programas en las universidades privadas no aumente en más del 12,2 % este año. Sin embargo, para muchos estudiantes es imposible pagar el valor de un semestre.

Blu Radio revisó varios de los programas en diferentes universidades para saber cuáles son los programas más caros.

En el caso de Medicina, que es la carrera más cara en el país, en la Universidad de los Andes tiene en costo por semestre de $ 31.120.000, en el Rosario cuesta $ 30.748.000 y el la Javeriana $ 29.539.000.

En la Universidad Jorge Tadeo Lozano la carrera más cara es Diseño Gráfico, que cuesta $ 10.200.000; en la Santo Tomás el programa más caro es Derecho y el semestre cuesta 9.000.000 de pesos.

Por otro lado, en la Universidad Libertadores el programa más caro es Ingeniería Aeronáutica con un valor de $ 6.204.000 el semestre, mientras que en la UniMinuto la carrera más cara es Comunicación Social y Periodismo que para este año está llegando a un valor cercano a los 4.000.000 de pesos el semestre.

Esta radiografía de los precios de los programas en las universidades implica que muchos de los estudiantes han tenido que salir a buscar trabajo para poder seguir estudiando, buscar un crédito con el Icetex o definitivamente no seguir sus estudios y aplazar el semestre.

“Me tocó aplazar el semestre porque el costo de las matrículas subió mucho y mi familia no tiene cómo pagar, entonces decidimos no seguir por este año”, dijo a Blu Radio una estudiante de derecho de la Universidad El Rosario.

A esa queja se suma un estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado.

“La verdad me vi bastante afectado con el incremento de las carreras en las universidades. Por lo menos la mía quedó muy cara, más de lo que había esperado. Estoy entre dos opciones que no son para nada óptimas: o no estudiar, posponer mis estudios o la otra única alternativa es buscar algún tipo de crédito con el Icetex”, dijo.