Noticias Uno indicó que en una circular, que fue enviada a cada uno de los comandantes de fuerza, el vicealmirante (r) Daniel Iriarte Alvira, director del Club Militar, pide que se informe a más de 7.000 oficiales la siguiente instrucción:

“Me permito solicitar amablemente su importante gestión, con el fin de que el personal de oficiales, socios del club, se abstengan de invitar señores suboficiales a las instalaciones de la entidad”, precisó ese medio.

El mismo documento explica que esa determinación se hace “conforme a los estatutos internos de la entidad, el estatuto de socios y las normas de protocolo e institucionalidad que caracteriza la cultura de esta organización”.

“Cada uno debe estar en el grupo al que pertenece…”, resaltó Iriarte Alvira a ese noticiero.

Por su parte, varias asociaciones de oficiales y suboficiales retirados manifestaron su inconformidad con la circular y calificaron la medida como “odiosa” y “discriminatoria”.

No obstante, Iriarte Alvira aclaró que la restricción no cobija al personal en retiro, sino a personal activo y uniformado e hizo a salvedad de que un oficial puede invitar a su esposa o a su papá, pero no a un suboficial.

