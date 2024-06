En medio de este mundo en el que las personas cada vez se preocupan más por su apariencia y en no mostrar la verdadera edad, muchas personas buscan productos para la piel que los ayude a conseguir ese objetivo.

Por eso es que el botox ha tomado tanta popularidad en los últimos años, ya que este es un producto que ayuda a que la piel se vea más tersa y que estéticamente el rostro, en la mayoría de los casos, se vea mejor.

Sin embargo, ahora hay un problema y es que en el mercado están surgiendo productos que se hacen pasar por el botox, pero en realidad son otra cosa y por eso ya hay muchos que se han visto afectados a lo largo de todo el año.

Invima alerta por productos fraudulentos de belleza

Según comentó el Invima, en declaraciones recogidas por el diario El Tiempo, esos productos que están circulando no cuentan con registro sanitario, por lo que no han sido revisados correctamente y por eso no son confiables.

Y es que la situación es tan grave que en todo 2023 y en lo que va de 2024 ya van 44 casos de personas que se han visto afectadas por este tipo de productos, pues según el Invima, cuando se aplican químicos que no han sido probados correctamente se podrían presentar enfermedades importantes tales como debilidad muscular, incontinencia, hipersensibilidad, convulsiones y hasta botulismo.

Lo cierto es que Invima recomienda no usar productos que no estén revisados correctamente, además de seguir las instrucciones por un profesional y más para evitar vivir situaciones complicadas solo por ahorrarse unos cuantos pesos.

