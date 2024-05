Por: EL PILON SA

Enirio Eduardo Romero, de Fonseca, La Guajira, denunció ante este medio de comunicación que hace un mes compró a una mujer vallenata un palco para diez personas del concierto de Juan Luis Guerra en el Parque de la Leyenda de Valledupar, y hasta el 4 de mayo, día de dicho espectáculo, no obtuvo su entrada.

Según Romero, la presunta estafadora no le devolvió los 13 millones de pesos que le consignó, pese a llevar el caso hasta un ámbito legal donde la misma firmó un acuerdo de conciliación comprometiéndose a solucionar lo ocurrido.

“La señora me fue distrayendo con mentiras, fue muy habilidosa me decía: el internet se me cayó, el celular se me daño, voy para TuBoleta para hacerte el tema de la entrega, si desconfías de mí, te voy a devolver el dinero. Mira revisa tu correo que las entradas deben estar en la bandeja de los mensajes no deseado”, expresó la víctima quien expuso el caso ante la Fiscalía y la Estación de Policía del barrio Los Fundadores en Valledupar, donde joven se tiró borracho a un río y murió, logrando llegar a un acuerdo con la mujer implicada en los hechos, pero a la hora del concierto no entregó ni las entradas, ni el dinero, y su respuesta, de acuerdo con Romero, fue “que no tenía el dinero y presentó problemas con el traspaso del palco que estaba a su nombre”.

“A la final la señora, ni la plata, ni el pan”, acotó.

Romero Dangond se enteró de la venta del palco por redes sociales, donde la persona que le ofrecía aseguró tener una calamidad familiar, por lo cual lo estaba vendiendo a un precio accesible. “Si no tienes la plata completa podemos trabajar de que me abones una parte y yo te lo guardo porque lo están vendiendo supercaro y yo soy la que más económico lo está ofreciendo”, dice Correa Beltral en un audio enviado a través de WhatsApp y también existe evidencia de conversaciones de distintos días que hasta las decía a sus victimarios “literalmente el palco es tan cerca que si Juan Luis se desmaya lo recibes tú”.

La víctima inicialmente intentó comprar el palco directamente con los puntos establecidos por la Fundación del Festival, que nombró nuevo rey, pero no pudo hacerlo porque les dijeron que ya estaba agotada la boletería y vio en esta compra una luz de esperanza sin tener sospecha de que algo así le fuera a pasar.

“Las autoridades se hacen las ciegas y las que no entienden”, expresó Enirio, al pedirle apoyo a las autoridades competentes para poder recuperar el dinero, ya que a la fecha del concierto no les entregaron sus pases.

Además de ello, mencionó que son muchos los gastos adicionales que se generaron a partir de la compra del palco, por lo que al venir de otro departamento todas las personas tuvieron que pagar hotel y hacer varios gastos.

Este medio de comunicación intentó contactar a la presunta estafadora, pero no fue posible establecer comunicación con la misma.

