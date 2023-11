Luego de que el papá de Luis Díaz fuera liberado, tras estar privado de la libertad por más de 10 días, se abrió nuevamente la problemática que siempre ha estado latente en el país.

La cifra de personas que son secuestradas por grupos armados o bandas delincuenciales crecen cada día más. Uno de ellos es un hombre identificado como Juan Carlos Bayter, odontólogo que lleva más de 20 días privado de la libertad y que, hasta la fecha, se desconoce quién podría tenerlo.

La esposa del hombre, Helen Aranzales Suárez, habló en Blu Radio y fue enfática en que, a diferencia de otros casos, no tienen información de quién o quiénes lo tienen.

“Hasta el momento no hemos recibido ninguna información, que es lo que nos está causando mayor dolor, mayor incertidumbre porque no tenemos conocimiento de qué grupo lo tiene. No sabemos cómo está él. No sabemos nada. Estamos como como el mismo 18 (de octubre), sin información”. Añadió al mismo medio.

Por esto, le hizo un llamado a las autoridades para que el secuestro de su esposo también sea atendido, así como lo fue el del papá del futbolista Luis Díaz, Luis Manuela Díaz.

“Juan Carlos era una persona sin enemigos, no habría ningún motivo para que de pronto hubiese otro fin diferente al económico. Entonces, la intención de nosotros como familia es que ojalá y recibiéramos la misma la misma celeridad, la misma pertinencia, la misma rapidez con la que han actuado con otros casos, más específicamente con el del padre del jugador Luis Díaz, que todo ha sido muy rápido. Hubo un despliegue de todas las autoridades y dieron con el punto, tanto así que, si no estoy mal, Dios mediante hoy hay liberación”, Le pidió a las autoridades.

De acuerdo con lo dicho por la mujer, su esposo nunca recibió ninguna amenaza o llamada extorsiva; por lo que se les hace aún más extraño su secuestro.

“Después de que de que perdí de vista a mi esposo ese 18 de octubre a las 6:30 a. m., lo próximo que supe fue que el vehículo en el que se lo habían llevado había aparecido e incinerado en vías de Chinchagua, pero nosotros no hemos recibido ninguna información. Esta es la incertidumbre que tenemos todos y que nosotros, como familiares, pedimos esa información. No sabemos, desconocemos del paradero, ¿Dónde está?, ¿Quién lo tiene?, ¿Cómo está él y su estado de salud? Que es lo que más nos preocupa”, indicó. Indicó.

Finalmente, Helen Suárez detalló que, cuando todo sucedió, se contactaron de manera inmediata con la Policía e intervinieron el Gaula y el Ejército, pero, hasta el momento, no se conoce más información sobre su esposo y sólo les dicen que están “trabajando” para resolverlo.

