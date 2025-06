La Fundación Santa Fe de Bogotá difundió un reciente reporte médico sobre la situación de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático, quien permanece hospitalizado tras haber sido víctima de un ataque armado el pasado sábado. En el comunicado, el centro médico indicó que el candidato sigue en estado crítico bajo cuidados intensivos y su pronóstico sigue siendo reservado.

“El paciente Miguel Uribe Turbay continúa en la unidad de cuidados intensivos con todo el monitoreo y los cuidados que requiere, permaneciendo en estado crítico”, declaró la clínica en su boletín. Asimismo, relataron que las intervenciones hechas en las últimas horas han logrado mantener su condición estable dentro de la gravedad en la que se encuentra.

Horas después del parte médico, su esposa, María Claudia Tarazona, habló en rueda de prensa y en un extensa comunicación dio un esperanzador mensaje sobre cómo se encuentra Miguel Uribe.

“Quiero darles las gracias por el trabajo que hacen. Valoro y honro profundamente lo que cada uno hace por mi y por mi familia. Colombia hoy quiero contarles que Miguel es un guerrero, sigue luchando por su vida, está anclado a la tierra”, indicó.

Además, agradeció las muestras de afecto de todo el país que pide por la salud del candidato presidencial: “El amor por nuestra familia lo mantienen unido a este plano terrenal, el amor de cada uno de los colombianos y todas las manifestaciones le han dado la fuerza para enfrentar los días más difíciles. Ninguna familia colombiana debería estar atravesando este momento. No se llama dolor, no se llama tristeza, no podemos bautizar este momento con ninguna palabra desde que la humanidad existió”.

También, mostró su preocupación por los recientes atentados en Colombia e hizo un llamado al Gobierno y a más movimientos: “He sentido el amor de cada uno de ustedes y se lo he transmitido a Miguel, con él me conecto desde el corazón. Tenemos un propósito de vida que no podemos olvidar, el país está en guerra. Así como yo y mi familia, miles de colombianos atraviesan las terribles circunstancias de la guerra. Hago un llamado a todos los sectores a que sanemos a Colombia, que los policías muertos no queden en vano y Colombia sea un país libre”.

Finalmente, contó lo difícil que ha sido contarle a su pequeño de 4 años lo que ha vivido su papá e hizo una reflexión sobre lo que debería pasar en Colombia a partir de este hecho trágico: “Ningún niño en Colombia debería repetir la historia que está viviendo mi hijo hoy: contar a sus 4 años que su padre sufrió un disparo en la cabeza. Ningún colombiano debería vivir eso, mi total amor y empatía con todos los colombianos que se despiertan con mi mismo dolor. Todo mi amor y mi esperanza, construyamos juntos un propósito de vida para que estas muerte y violencia cesen y que tengan un objetivo final: sanar a Colombia”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.