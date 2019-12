El primer caso es el de una joven a la que los policías suben a un vehículo azul marca Chevrolet Aveo, de placa HCI264 de Manizales, que no porta inscripciones ni identificaciones visibles.

La persona que graba el video sigue al vehículo y a la altura del estadio El Campín le pregunta a la mujer a dónde la llevan. Cuando el conductor del vehículo se percata de esto acelera, pero el ciudadano vuelve a alcanzarlo y le pregunta si está bien. Ella se asoma por la ventana y pide auxilio. Él la intenta tranquilizar y ella grita “la Policía me secuestró”.

En el segundo video, continuación del primero, el ciudadano advierte que va grabando, mientras la joven sigue pidiendo auxilio. A la altura del Movistar Arena, el ciudadano cierra el paso del supuesto secuestrador y a esa velocidad la chica consigue bajarse.

La pareja que consiguió liberarla la acoge en su vehículo y le pregunta qué le dijeron: “Que me llevaban de ahí supuestamente para que no me agredieran más”, dice ella en medio de sollozos, pidiendo que la regresen a donde la habían recogido pues su novio estaría detenido allá.

Acá es liberada Gracias a las personas que los siguieron pic.twitter.com/uaELWpB0A5 — 𝕸𝖆𝖎𝖐𝖞 𝕭𝖆𝖞𝖔𝖓𝖆 (@maikybayona) December 11, 2019

El segundo caso no tiene un desarrollo tan amplio. Solo se ve desde un punto alto cómo los policías suben a otro joven a otro vehículo sin identificar de color gris, marca Renault Logan, de placa OJX134. La persona que publica las imágenes asegura que la persona es Elton Nicolás Sanabria Osorio.

Elton Nicolás sanabria Osorio detenido

la policia sube en carros particulares a personas

PLACA OLX 134pic.twitter.com/H4kQb4vfSB — fred calardo (@neoflash5) December 11, 2019

Pulzo indagó en el sistema nacional de comparendos y encontró que ambos automóviles serían vehículos oficiales, es decir aquellos “destinados al servicio de entidades públicas”, de acuerdo con el artículo 2° del Código Nacional de Tránsito. Ley 769 del 2002.

El Chevrolet tiene tres partes; los dos primeros por estacionar en sitio prohibido, e incluso en estado de abandono. El primero data de 2012, cuando figura como propietario un hombre de nombre Luis Gómez, y el segundo es de 2015, pero no consta un dueño claro. El último es de 2018 y el dueño ya es Policía Nacional, esta vez por revisión tecnicomecánica vencida.

El Renault, por su parte, aparece como propiedad del Fondo de Vigilancia y Seguridad y tiene 11 comparendos; 10 de ellos por abandono estacionado en sitio prohibido, y uno más por no portar licencia de tránsito.

Aunque ambos se encuentran inscritos vehículos oficiales, ninguno de los dos portaría identificación visible. Según el parágrafo segundo del artículo 28 del código de tránsito, estos deben tener una identificación que permita remitirse a una línea telefónica para formular cualquier denuncia de tránsito, cosa que los carros en cuestión no tienen de forma visible, de acuerdo con las imágenes divulgadas en redes sociales: