En X circula un hilo de la influenciadora petrista ‘Anny’ que dice que el candidato a la alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, supuestamente está detrás de la muerte de Juan Camilo Arboleda un profesor de la Universidad de Antioquia que murió en 2018 en una maratón en Medellín.

La influenciadora asegura que en 2017 Arboleda hizo una investigación que “evidenciaba que la Alcaldía de Federico Gutiérrez pagaba con dineros oficiales oficinas de bodegas con software malicioso y ‘bots’ para mejorar la imagen del alcalde”.

‘Anny’ asegura que justo después de eso, en 2018, Arboleda “murió de forma extraña” y “con un diagnóstico poco común, ‘descompensación’ de lo cual nadie muere”, e insinúa que detrás de esa muerte estaría Gutiérrez.

El hilo también fue compartido por otros influenciadores petristas y cercanos al gobierno de Gustavo Petro como Laura Daniela Beltrán conocida como ‘Lalis’ y Fabián Carpio, conocido como ‘Físico Impuro’.

El detector de mentiras de La Silla Vacía encontró que las supuestas pruebas de ‘Anny’ que relacionan a ‘Fico’ con la muerte de Arboleda son falsas y que el ahora candidato no está detrás de eso.

De hecho, Juan Camilo Arboleda, el profesor que murió en la maratón, no hizo la investigación que menciona la influenciadora, su autor es otro profesor de la Universidad de Antioquia que se llama Juan David Ortiz y que está vivo. Además, Arboleda no murió de forma “extraña” por “una descompensación” sino por un paro cardiorrespiratorio y porque no recibió atención médica pertinente y oportuna en el momento.

En su hilo, la influenciadora asegura que Arboleda hizo y publicó una investigación contra la entonces alcaldía de Federico Gutiérrez y que justo después de eso él murió.

‘Anny’ asegura que eso demostraría la ‘presunta responsabilidad de Federico Gutiérrez’ en la muerte de Arboleda.

Pero eso es falso.

Tal como se ve en una de las fotos que publicó en su hilo, Arboleda no hizo la investigación sobre las bodegas de Medellín. En realidad la hizo Juan David Ortiz, también profesor de la UdeA y cofundador del medio independiente El Armadillo.

En 2017 el periódico De la Urbe, de la Universidad de Antioquia, reveló que ese año la oficina de comunicaciones de la Alcaldía de Medellín creó perfiles y cuentas falsas en redes sociales para atacar a los detractores del entonces alcalde Federico Gutiérrez, entre ellos Gustavo Petro, y para defender al expresidente Álvaro Uribe.

Quien estaba detrás de esa estrategia era Mateo Gómez Vahos, tecnólogo en análisis y sistemas de información del Sena, y quien era contratista de la Alcaldía de ‘Fico’.

Pero tal como se ve en la versión impresa de De la Urbe y en la republicación que hizo La Silla Vacía, el autor fue Juan David Ortiz, quien ganó el premio de periodismo Simón Bolívar por esa investigación y sigue vivo.

Investigación de Juan David Ortiz

De hecho, hace unas horas Ortiz publicó un hilo donde respondió las acusaciones de la influenciadora ‘Anny’ y recalcó que Arboleda no estuvo detrás de esa investigación contra la administración de Gutiérrez, sino que él, Ortiz, fue quien la hizo.

Juan Camilo Arboleda era, en efecto, profesor en @delaurbe_. Éramos compañeros de trabajo. Su participación con el tema de "La bodega de Fico" fue responder redes después de la avalancha que se nos vino encima luego de publicar y que no es usual en un medio universitario. — Juan David Ortiz F. (@JuanOrtizfr) October 3, 2023

En el hilo, la influenciadora ‘Anny’ también cuenta cuáles fueron las circunstancias, supuestamente, de la muerte de Arboleda, el 16 de septiembre de 2018 en la Maratón Medellín.

“Versiones sobre la muerte de Arboleda indican que durante el trayecto habría tomado líquidos que algunos integrantes del público le entregaban, tras llegar a la meta se desvaneció y los equipos de primeros auxilios que debieron atenderlo no lo hicieron. Testigos y amigos aseguran que la ambulancia, que debe estar dispuesta para este tipo de competencias, tardó cerca de 20 minutos en llegar”, dice la influenciadora.

Y luego agrega que “el profesor e investigador falleció en el Hospital General con un diagnóstico poco común, ‘descompensación’ de lo cual nadie muere si es atendido”.

Sin embargo, tal como afirmó Juan David Ortiz, “jamás hubo alguna versión que apuntara a lo que dice el hilo. Nunca nadie señaló como una causa un líquido entregado en el público. Juan Camilo murió por un paro cardiaco”.

En suma, las supuestas pruebas de ‘Anny’ que relacionan a Federico Gutiérrez con la muerte de Juan Camilo Arboleda son falsas y “Fico” no estuvo detrás de eso.

Además, Arboleda no hizo la investigación que menciona la influenciadora, su autor fue otro profesor de la Universidad de Antioquia que se llama Juan David Ortiz y que está vivo. Y Arboleda no murió de forma “extraña” por “una descompensación” sino por un paro cardiorrespiratorio y porque no recibió atención médica pertinente y oportuna en el momento.

