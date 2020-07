A pesar de las críticas que recibió la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez por proponer el servicio militar obligatorio para mujeres en momentos que el Ejército es blanco de críticas por los casos de abuso sexual por parte de algunos de sus soldados, el expresidente de Colombia dio a entender que no es nada personal en contra de la vicepresidenta:

Este es el trino en la cuenta del expresidente de Colombia (1994-1998), en la que vuelve a “compartir la iniciativa de le eliminación de la Vicepresidencia”:

W Radio recuerda que además de la propuesta sobre el servicio militar para mujeres, la vicepresidenta de Colombia ha tenido otros desaciertos, como publicar en redes sociales un video en el que el presidente Duque se refería a la senadora Aída Avella como “esa vieja”, sin mencionar haber mantenido silencio sobre el pasado delincuencial de su hermano.

En cuanto a su idea de servicio militar obligatorio femenino, la vicepresidenta rechazó los actos de abuso sexual, “en especial si son cometidos por miembros de la Fuerza Pública, quienes tienen la misión de proteger a los colombianos”, publica El País de Cali.

La iniciativa de Marta Lucía Ramírez también fue criticada por las periodistas de la revista Semana María Jimena Duzán y Vicky Dávila.

En un trino, Duzán dice que eso es atentar contra los derechos de la mujer:

Por su parte, Vicky Dávila expresó un rotundo “no” ante la propuesta:

No al servicio militar obligatorio para mujeres. No, No y No. Realmente una propuesta que no tiene pies ni cabeza. Un absurdo!

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) July 25, 2020