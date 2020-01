"Si fuera narcotraficante, me iría preocupado": Viáfara, minutos antes de ser extraditado

green

Jhon Viáfara, acusado por la justicia de Estados Unidos de delitos de narcotráfico, dialogó con el programa ‘Kick Off’ del canal Win Sports minutos antes de que fuera puesto en un avión rumbo al estado de Texas para responder a esos señalamientos.

Durante la entrevista con ese programa, el exvolante de la Selección Colombia habló de fútbol, de un libro que está escribiendo y sobre la complicada situación legal que está viviendo.

Sobre la extradición, que ya fue efectuada, dijo a Win Sports ser inocente y que “si fuera narcotraficante, “me iría preocupado”.

“Cuando uno sabe lo que es como ser humano no tiene que huir o esconderse. En Colombia hay muchas cosas que el pueblo desconoce, leyes que rigen como la conspiración y eso no existe aquí. Cuando salga, voy a dedicarme a contar sobre las reglas que no conocemos”, dijo Viáfara a ese canal deportivo.

‘‘Si fuera narcotraficante me iría preocupado ‘’ Jhon Viáfara#KickOffWIN pic.twitter.com/P7q8Ehip1w — Kick Off (@KickOffWIN) January 23, 2020

También contó a ‘Kick Off’ cómo han sido sus días en la cárcel en Colombia, donde expresó que lo que más le ha costado es no poder ver a su familia y el tema de la comida.

“Extraño la alimentación, aquí no hay esos lujos. He tratado de asimilar y llevar la realidad a mi vida… En la calle viví preso de las apariencias, en la cárcel me siento libre, puedo andar en chancletas, afuera estaba inmerso en un sistema”, agregó el exfutbolista a ese medio.

La cárcel, según el propio Viáfara, ha sido un aprendizaje para él, en donde se ha vuelto más espiritual y religioso; donde aprendió que los lujos con los que vivía en su época profesional no era la vida real. ‘‘Pasé de compartir cancha con Messi a compartir celda con hombres de guerra“, dijo a Win.

Minutos después de terminar esa entrevista, Jhon abordó, custodiado por agentes de EE. UU. y Migración Colombia, un avión estadounidense que lo esperaba en un hangar privado del aeropuerto militar de Catam.

En la mañana de este jueves, al exdeportista le practicaron exámenes médicos, indicó La W, y luego fue entregado a las autoridades extranjeras.

Jhon Viáfara estaba preso en la cárcel La Picota de Bogotá desde el pasado 3 de abril, luego de que fuera capturado por presuntamente enviar 2.500 kilogramos de coca a Estados Unidos.