La vía al Llano se ha vuelto un dolor de cabeza tanto para el Gobierno Nacional, los transportadores y los habitantes de los municipios por donde pasa la carretera. Después de la creciente en Quetame, Cundinamarca, que obligó a su cierre, la reapertura estaba programada para este miércoles 23 de agosto; sin embargo, no se pudo llevar a cabo por un nuevo problema que surgió.

(Vea también: Habló consorcio encargado de puente caído en vía al Llano: admiten que había riesgos)

Desde la noche del 22 de agosto, la comunidad del municipio de Guayabetal salió a bloquear la carretera y ha impedido el paso por la vía, ya que le piden pruebas técnicas para tener medidas efectivas y evitar una tragedia en caso de una nueva creciente, pues solamente les pusieron una piedra grande como medida de contención para una eventual emergencia, lo que para ellos no es suficiente para proteger sus vidas, según informó Noticias Caracol.

Esta situación volvió a afectar a miles de transportadores de carga y conductores tanto en Bogotá como en Villavicencio, quienes están atascados en un enorme trancón a la espera de que reabran la vía. De hecho, en la mañana de este miércoles 23 de agosto hay una gran congestión en la avenida Boyacá en el punto conocido como Yomasa, donde decenas de camiones están parqueados y no dejan pasar a los carros, según el noticiero.

#OjoDeLaNoche | Transportadores que esperan la reapertura de la vía al Llano están en medio de la incertidumbre. Desde las 11 p.m., conductores llegaron a Usme, Bogotá, para movilizarse, pero las manifestaciones en Guayabetal los sorprendieron. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/d6IfLjGNCy — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 23, 2023

Además, los conductores han dicho que esta situación los ha afectado económicamente, pues llevan más de 6 días parqueados y sin poder obtener ganancias, ya que la mercancía no la han podido descargar. Incluso, le lanzaron una advertencia al Gobierno.

Lee También

“Ya no tenemos plata, no hay que hacer, no hay ni para bajar a Villavicencio a los peajes. Nosotros no vamos a pagar peajes y los que estamos acá no tenemos dinero”, expresó en el citado medio uno de los conductores.