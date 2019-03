Al parecer, según destaca Noticias 1, el rechazo de algunos miembros tuvo que ver con que a Segura Murillo le faltaban tan solo 2 años para pensionarse y estaría padeciendo una enfermedad grave.

Este es un fragmento de un comunicado de 6 miembros de la junta, quienes no estuvieron de acuerdo, citado en el portal de Noticias 1:

“El respeto de la dignidad humana es un valor fundamental que toda sociedad civilizada ha de tener incrustado en cualquier situación y circunstancia”.

Así las cosas, la decisión de Rafael Blanco Aviar, presidente del club, de despedir a Segura, sería irregular y podría traer consecuencias jurídicas, de acuerdo con W Radio, por haberlo sacado a sabiendas de que estaba enfermo. Se habla de una posible demanda millonaria contra el club.

Los miembros de la junta directiva de El Nogal que no estuvieron de acuerdo con la decisión aseguran que no es la primera vez que Blanco Aviar se toma atribuciones que no le corresponden, publica la W.