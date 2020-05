green

La enfermera le dijo a Citynoticias que, pese a estar en el sector de la salud, para ella fue inesperado contraer el virus, pues no tuvo síntomas de haberse infectado.

“Nunca tuve ningún tipo de síntoma respiratorio, excepto un leve dolor de cabeza que yo atribuí a mis migrañas”, resaltó.

Sin embargo, el dolor se quedó durante 3 días y en el hospital le dijeron que su prueba dio positivo para COVID-19. De ahí en adelante estuvo en su casa durante casi dos meses, destacó el medio local.

Uno de los aspectos más delicados era el posible contacto con su hija, pero dicha situación se solventó dejándola con su abuela, fuera de Bogotá.

Chiquiza destacó en el informativo que tuvo que contarles a sus familiares una versión diferente de lo ocurrido, pues no era pertinente causar preocupación en ellos.

“Estuve aislada 51 o 52 días aproximadamente, tuve 3 pruebas positivas. Me dio muy duro, hasta que ya a la cuarta prueba pude regresar a mi labor”.

Ante los crecientes índices de contagio, la enfermera pidió a los ciudadanos cumplir con las medidas de protección y no salir de sus casas. “Esto no es un juego y si estás en la calle no sabes si estás llevando el virus a tu casa y a tu familia”.

La vocación, sobre la intimidación

Chiquiza le contó a Citynoticias que lleva trabajando desde hace 8 días y, “desde ayer [martes], en contacto con los pacientes”.

Este caso da esperanzas sobre la labor de las enfermeras para la contención del virus. Ella pasó sobre la COVID-19 y ahora está lista para ayudar a salvar vidas, pese a las adversidades que enfrenta su gremio.

Recientemente, una enfermera (como muchas otras) fue amenazada en su propio hogar. Cuando llegó a su casa, encontró un cartel intimidante pegado en la entrada.

El mensaje decía: “Evítele problemas a usted y a su familia y no vuelva. La vamos a linchar“.

Además, gran parte de los profesionales de salud se enfrenta a condiciones laborales inestables y no tiene elementos de bioseguridad para enfrentar al virus.