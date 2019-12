Otra de las preguntas de la encuesta, cuyos resultados publica El Espectador, buscaba definir si los colombianos saben cuál es el origen del paro nacional, y las dos opciones más populares dejaron mal parado al Gobierno: creen que “la clase política no escuchaba a la ciudadanía” y que hay una “falta de liderazgo del Gobierno en los temas importantes del país”.

A la pregunta sobre cuál se cree que debería ser el camino para afrontar las protestas, la mayoría condenó la “mano dura para volver al orden”, opción que solo apoya el 6 % de los consultados, indica ese diario.

No obstante, esto contrasta con el mayoritario 61 % que, según la encuesta, no cree que deba desmontarse el escuadrón antidisturbios (Esmad); principal herramienta para controlar los desmanes, pero también cuestionado por la forma en que lo hace.

En cambio, el 49 % de los consultados piensa que la salida es el diálogo, el 34 % cree que debe “cambiar su rumbo y dar marcha atrás a propuestas y medidas que han generado descontento”. En ese sentido, el 59 % piensa que han sido manifestaciones pacíficas y 39 % cree que se han caracterizado por “actos delictivos y vandálicos”, escribe El Espectador.

Finalmente, 42 % dijo que el paro afectará negativamente al país, “pero pasará pronto”. El 29 % dijo que no lo afectará y el 24 % sostuvo que la afectará “muy gravemente”, detalla el periódico.

La imagen del presidente y su administración tampoco salieron bien paradas en una breve encuesta del Centro Nacional de Consultoría, publicada este martes por CM&. Allí, de 300 consultados, el 78 % dijo estar en desacuerdo con que “es un gobierno que escucha a la gente”.

Esta es la ficha técnica de la encuesta de Ipsos:

FICHA TÉCNICA:

Persona natural o jurídica que la realizó: Ipsos Napoleón Franco, inscrito ante el Consejo Nacional Electoral.

Encomendada y financiado por: Ipsos

Tema o temas a los que se refiere: Percepción de los ciudadanos sobre el paro Nacional

Universo poblacional: Personas mayores de 18 años inscritas en el panel de Ipsos

Grupo objetivo: Personas mayores de 18 años, residentes de las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y sus áreas metropolitanas, pertenecientes a los NSE del 2 al 6

Sistema de muestreo: Se implementó un muestreo no probabilístico por cuotas

Área / Cubrimiento: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y sus áreas metropolitanas

Marco muestral: Panel de Ipsos

Tamaño de la muestra obtenida: 973 encuestas.

Margen de error: N/A.

Ponderación/expansión: Se calcularon factores de Ponderación para los rangos de edad reportados en la encuesta.

Técnica de recolección de datos: Entrevistas online auto-aplicables mediante uso de cuestionario estructurado. Promedio de duración 4 minutos.

Fecha de realización del trabajo de campo y equipo involucrado: 29 noviembre al 4 de diciembre 2019. No se subcontrató ningún proceso. Directora Estadística: Sandra Pastran.

Incentivos: No aplica.

Métodos de validación: Se realizan los controles de la muestra directamente en el diseño del cuestionario y durante el campo seguimiento en línea a la caída de los datos

Preguntas que se realizaron: Ver cuestionario anexo.

Nivel de desagregación de los resultados: El tamaño y distribución de la muestra permiten ver resultados a nivel total.

Procedimiento de estimación e imputación: Se calcularon porcentajes (frecuencias relativas con un decimal). No se realizó imputación de datos.

Esta es la ficha del CNC: