El cadáver del hermano de alias ‘Mayimbú’ fue hallado por unos indígenas del sector, este miércoles 25 de diciembre, que alertaron a las autoridades, informó El Tiempo.

Los forenses, según el periódico, indicaron que el fallecido tenía “un tiro limpio en la cabeza”.

En principio, se planteó la hipótesis de que Diego Wilmer Noscué Bototo se había suicidado, pero esa teoría se descartó, de acuerdo con el diario, porque no se encontró ningún arma en el lugar donde estaba el cuerpo.

Las autoridades, entonces, creen que se trata de un homicidio que tiene que ver con los delitos del disidente de las Farc ‘Mayimbú’, indicó el medio, disidente que es señalado por las autoridades como el autor del ataque que dejó a seis personas muertas, entre ellas, la candidata a la alcaldía de Suárez Karina García.

No obstante, Blu Radio señaló que la primera versión, no dice de quién, es que el hermano del delincuente se habría enfrentado con el Ejército y ahí perdió la vida. Sin embargo, esa versión no explicaría por qué el cuerpo fue encontrado por indígenas y no por las autoridades.

Diego Wilmer Noscué Bototo estuvo preso a principios de este año por extorsión y rebelión, aseguró El Tiempo. Las autoridades investigan si tenía relación con las disidencias de las Farc.