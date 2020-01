En unos videos que obtuvo la Policía Nacional, y que aún no han sido revelados a los medios, explican que se evidencia el momento en el que un uniformado —que se transportaba en su motocicleta institucional— fue acorralado por el grupo de delincuentes.

En el momento en el que el agente huyó del sitio, los vándalos aprovecharon para golpear el vehículo y sacar la chaqueta del baúl.

Uno de estos sujetos se puso la prenda verde y la lució como trofeo. Ante esa situación, un usuario en Twitter tomó un video y publicó que en el paro nacional de este 21 de enero habían “policías infiltrados”.

varios policías infiltrados fueron descubiertos en Suba, NO ME LO PUE DO CRE ER, nunca jamás se había visto esto #ParoNacional21E pic.twitter.com/bzQh4j3ddF

— .: ૐ :. #21E VIVA EL PARONACIONAL #ParoNacional21E (@el3ctron) January 21, 2020