“Gracias a Dios que sólo la rozó”. Así, define la situación Ana Celis Lozano, madre de Vanessa Pérez Lozano, de 15 años, quien resultó herida en la noche del pasado domingo, cuando una bala perdida, en medio de una persecución por parte de agentes de la Policía Nacional, la impactó en su frente, justo sobre la carrera cuarta con calle 21, en la ciudad de Valledupar.

“Yo iba con mi hermana y un vecinito, porque íbamos a buscar unas flores donde un tío cuando venían unos policías persiguiendo a una moto, que eran un hombre y una mujer de parrillera, entonces por ahí en la esquina, las dos personas se caen. Entonces la policía como vio que se cayeron, hicieron un disparo al suelo como para que ellos no se fueran y el disparo como que rebotó y me rozó a mí en la frente”, relató la menor de edad.

“Yo pensé que me iba a morir”, aseveró Pérez Lozano, quien cursa noveno grado en el Colegio Prudencia Daza.

“Yo primero pensé que me había caído un mosquito o algo así, yo me lo alcance a quitar, cuando veo demasiada sangre, y yo me quería ir para la casa por los nervios, pero me agarraron y ahí me llevaron para la clínica”, indicó a través de su relato.

La menor fue trasladada hasta la Clínica Santa Isabel, donde recibió atención médica, la intervinieron con 3 puntos de sutura en la región frontal de la cabeza, además de una crema para desinflamar la herida, antibióticos y una incapacidad por tres días.

Ana Celis Lozano, ama de casa y madre de dos niñas mellizas, residentes en el barrio Villa Castro, ubicado al sur de Valledupar, pide a las autoridades que tengan más cuidado, porque, así como su hija solo tuvo una herida superficial, en otro caso, podría haber provocado una afectación más grave.

“Deberían tener más cuidado, me la hubiesen matado, como queda uno con eso”. “A mí me molesta porque si ya se enteraron de la situación, ¿por qué no han ido a preguntar la casa por la niña?”, respondió la madre de la menor herida tras la persecución.

“A mí me habían dicho que eso era el cuadrante de los Algarrobillos (Mayales). Yo fui allá, y sin yo decir nada cuando yo llegué allá, un agente me dijo usted es la madre de la niña que tuvo el accidente, eso quiere decir que ya ellos sabían que ella tuvo una herida de bala”, apuntó la madre de la menor.

A través de esta denuncia pública, la madre de la menor dejó en claro que no está buscando beneficios económicos de parte de la Policía, pero según ella, “si fuera bueno que se acercarán y preguntarán por su estado de salud”.

“Pero bueno, gracias a Dios que volvió a nacer, así como dijo el médico”, finalizó.

A la espera de un reporte oficial, familiares de la menor afectada, indicaron que, según los agentes de Policía, el disparo que afectó a la menor no había sido disparado por ellos.

