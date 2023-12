Esta cerveza, como indica la entrevista que concedió Angie Paola Carreño Sierra al portal de turismo Voy por Colombia, busca, además de brindar un homenaje a su abuela, mostrar el empoderamiento de la mujer en el campo y enaltecer los símbolos de Cajamarca, Tolima, de donde es originaria esta ‘pola’.

La cerveza artesanal, según contó Angie, se empezó a gestar desde 2021 cuando se inició un prototipo en el Tecnoparque del Sena, en ese entonces hicieron distintas versiones con refresco, pulpa, debido a que la arracacha es un producto no muy fácil de tratar.

Para este 2023, con apoyo de la Cámara de Comercio de Ibagué, la contactaron con Mateo Granada, de Cerveza Magra y le planteó la idea de todo lo que quería reunir en la bebida.

“Empezamos a revisar cómo sacar una cerveza suave, que no fuera tan fuerte al tomarla, sino refrescante, como cuando uno está en el campo se antoja una ‘pola’, algo como entre una chicha y una pola, que fuera más refrescante, Durante todo este años revisamos cosas para aprender, un desarrollo constante.

"De todo esto salió este primer lote, es un testeo a ver qué tal le parece a la gente, saber lo que le gusta y el sábado sobre la 1 de la tarde, luego de varios días de campañas de expectativas llegó el día de lanzarla", contó Angie Carreño.

La etiqueta fue desarrollada por un ilustrador de Cajicá, con las ideas que tenía plasmadas Angie, pues desde el principio quería que la imagen contara con la ilustración de su abuela Resurrección Duarte, además de los detalles que hacen de Cajamarca ‘La Despensa Agrícola de Colombia’.

Cuenta Angie que quería ver al lado de su abuela al Loro Orejiamarillo y al Guatín, símbolos de la fauna cajamarcuna, pero también las montañas, la palma de cera, el Nevado del Tolima y, por supuesto, bultos y flores de arracacha.

“La Patrona es mi abuela, pero también es un homenaje a todas las mujeres que asumieron ese rol de mando en el campo, que organizan fincas, están pendientes de los trabajadores, lideran procesos.

"El campo a veces lo ven como machista, pero muchas mujeres asumen y se empoderan. Quiero mostrar la dignificación, el valor de la mujer rural, que no sólo hace de comer, cría hijos o sostiene una casa, sino la representante de una región", añadió Carreño Sierra.

En menos de 24 horas, el primer lote de al menos 300 botellas ha vendido más de la mitad de ellas, la gente, según cuenta Angie, ha sido receptiva con su producto, pues ya es reconocida en el mercado porque con Paliverde también producen el Sabajón de Arracacha.

"La gente se ha interesado en probarla, han elogiado el tema de la imagen, la etiqueta les parece muy bonita ya que resaltan el trabajo de la región; saben de mi trabajo con la arracacha, que muestro la cultura del campesino y siempre a cambiarle la imagen que tienen muchas personas sobre este alimento.

“Además el sabajón nuestro es muy consumido en estas fechas, este año incluso tuve las ediciones personal, familiar y la 375 ml y como siempre, se venden en Cajamarca en la caseta La Monita y ahora en el local Nueve del parque principal de Cajamarca”, agregó.

La cerveza cuenta con registro Invima, por lo que espera en algún momento poder comercializarla en tiendas cerveceras y de café; además poder sacarla a otros departamentos.

