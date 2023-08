Hay temor entre los vecinos del barrio Industrial por posibles inundaciones, esto luego de las crecientes que ha tenido el río Combeima por las recientes lluvias, además de los escombros que tiran en la orilla y una palizada que generó luego de unas obras de dragado realizadas hace algunos meses. Así como tres municipios de Antioquia que terminaron inundados por las fuertes lluvias que se han presentado.

Una de las residentes de esta zona mostró su preocupación y siente que al vivir en una invasión no tienen derecho a vivir ni a recibir atención por parte de la administración municipal.

“Estamos perjudicados porque cuando trajeron unas máquinas para hacer mantenimiento al río, dejaron una especie de isla y por ello las aguas se viene hacia el lado de las casas y, cuando baja crecido, se pasa el agua sobre las piedras; ya se llevó una parte donde eran la canchas”, contó.

Aseguró la residente que ya solicitaron al Alcalde la ayuda para, con máquinas, limpiar ese tramo y, por ende, el río tome un curso derecho sin desviarse, pero no ha sido posible.

“Es que el Alcalde dice que acá no ayuda ni aporta porque esto son invasiones, pero no le estamos pidiendo que limpien nuestras casas, sino esa ‘isla’ que nos perjudica. Son unas 10 casas en peligro y donde viven niños. Ya no podemos ni dormir”, agregó.

La mujer también hizo un llamado a quienes dejan los escombros, pues también perjudica el río y se desestabiliza el terreno; además que no les dejan paso para andar.

“No sé si no tenemos voz ni voto, pero si el Alcalde está ahí es porque lo elegimos. Nosotros somos personas, no se limite donde puede coger solamente platica al bolsillo de él”, puntualizó la ciudadana.