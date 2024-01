Según dio a conocer la F. M. un hombre identificado como Nelson Hernández Claros de 59 años de edad perdió la vida a manos de varias personas quienes lo agredieron.

El medio señaló que la víctima segundos antes había embestido con su motocicleta a una anciana de 77 años quien transcurría por una calle del municipio de Baraya, en el Huila. Esto enfureció a sus familiares, quienes se encontraban cerca al lugar de los hechos y corrieron hacia la señora para ayudarla. Aunque Hernández intentó auxiliarla luego de atropellarla tras perder el control del rodante, los allegados a la mujer reaccionaron de manera violenta contra él.

Versiones dan cuenta que lo dolientes al ver a la anciana sin vida tirada en la calle, entraron en estado de ‘shock’ y se alteraron a tal punto de lanzarse hacia el ciudadano para golpearlo. Al parecer, en medio de la reyerta, uno de los parientes de la mujer sacó un arma y decidió atacarlo en repetidas ocasiones causándole así graves heridas que desencadenaron en su muerte.

La población no sabe cómo reaccionar ante este caso, pues recientemente se había registrado por la zona un caso similar en el que una abuela perdió la vida al ser arrollada por un vehículo. Sin embargo, para este desafortunado hecho, el responsable no se detuvo para brindarle ayuda a la afectada, sino que por el contrario no dudó en huir y dejarla a su suerte. Aunque algunos consideran apropiada la actitud de Hernández de intentar socorrerla en vez de escapar, para otros fue su peor error, pues terminó pagando con sangre el error que había cometido.

Por el momento las autoridades se encuentran investigando lo sucedido para determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados en la agresión hacia Nelson.

