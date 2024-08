Una mujer en Cali asegura que durante un operativo de la Secretaría de Movilidad en el centro, su motocicleta fue inmovilizada y subida a una grúa. Al parecer, otras personas se opusieron al operativo y comenzaron a bajar las motos que ya se encontraban allí.

Sofía Sotelo es la propietaria de la moto, y en su relato con Radio Reloj Cali señala que ella no estaba presente en el momento de la inmovilización. Por lo tanto, cuando salió, se percató de que su vehículo ya no estaba y, al preguntar, le dijeron que los agentes de tránsito lo habían subido a la grúa.

“Eso sucedió en la calle 4 con 13, el día 10 de julio, más o menos a las 12:30 de la tarde. Yo dejé la motocicleta ahí parqueada al pie del Banco Caja Social. Cuando salí, mi moto ya no estaba, entonces las personas que estaban ahí me dijeron que la habían subido y se la habían llevado”, relató la mujer.

Ese mismo día se dirigió a las instalaciones de la Secretaría de Movilidad, pero no fue atendida porque ya no estaban en horario de atención. Al otro día volvió y le dieron instrucciones de lo que debía hacer: sacar una cita y pagar cierta cantidad de dinero para recuperar la moto de los patios.

“Pedí la cita y me dijeron que no aparecía en el sistema. Estuve toda la mañana hasta que me dirigí a un agente de tránsito y le pregunté: ‘¿Qué pasa con mi moto, si me dicen que no aparece?’”, manifestó la mujer.