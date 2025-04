Un nuevo caso de intolerancia ha tomado fuerza en redes sociales por el actuar de un sujeto contra un guardia de seguridad, a quien le disparó. El hecho se presentó sobre la carrera 36 con calle 52 de la capital de Santander y quedó registrado en un video grabado por una cámara de seguridad.

En las imágenes se observa al agresor, identificado como Jaime Antonio Álvarez (según El Tiempo), parquear su lujosa camioneta Toyota blanca sobre un andén que queda cruzando la calle del restaurante Degodoy, uno de los más reconocidos de Bucaramanga. Allí, al conductor se bajó del automotor, mientras lo esperaban un hombre y una mujer.

En ese momento, un vigilante del sector, que estaba sentado frente a unos locales comerciales, le reclama al sujeto para que estacionara su vehículo en otra parte, ya que donde lo puso era prohibido y obstruía el paso peatonal. Sin embargo, Álvarez, vestido con camisa gris y pantalón negro, se hizo el de la vista ciega ante los reclamos del guardia.

El hombre de seguridad insistió en pedirle que moviera la camioneta, lo cual desató una discusión verbal, cuyos diálogos no se pudieron oír en el video de la cámara. Fue allí cuando el sujeto sacó un arma de fuego y amenazó al vigilante, quien lo confrontó pese a ser intimidado.

El sujeto armado se le acercó al celador y lo empujó, lo que provocó un cara a cara en el que uno de los acompañantes del agresor trató de intermediar para que la situación no pasara a mayores. Finalmente, las tres personas se marcharon del lugar donde estaba el vigilante quien, según El Tiempo, es un hombre de 43 años.

Pese a que el sujeto armado y sus acompañantes salieron en un punto del encuadre del video, el guardia siguió manoteando contra su agresor, quien se devolvió y lo derribó contra unas escaleras para propinarle varios puñetazos en la cabeza. El hombre y la mujer que acompañaban a Álvarez trataron de intermediar en la situación; el ciudadano terminó arrastrado por la mujer que iba con él, con la camisa desabotonada y hasta quedó con los zapatos en la mano.

Después de eso, Álvarez se acercó a su camioneta para irse, pero el celador, en un momento de histeria, le rompió el parabrisas de un bolillazo y siguió atacando el vehículo para luego perseguir a su agresor. Fue en ese momento que el dueño de la Toyota sacó el arma y le disparó al guardia en una pierna, de acuerdo con información del periódico citado anteriormente.

De acuerdo con el reporte de la Policía de Bucaramanga, el ciudadano disparó dos veces, uno de los tiros fue el que hirió al hombre de 43 años y el otro dio contra el pavimento. El agresor fue capturado por lesiones personales.

El secretario de Interior de la capital santandereana, Gildardo Rayo, tachó al pistolero de ser un energúmeno y dijo que él fue quien desencadenó la discusión que por poco acaba en tragedia. Además, defendió el actuar del vigilante, argumentando que él solo respondió a los ataques de los cuales fue víctima.

“El vigilante, de manera muy respetuosa, le señala que no puede estacionar ahí…. Este individuo, que no sabemos en qué estaba pensando, responde de forma agresiva al llamado de atención, lo amenaza con un arma de fuego. El vigilante no tolera la amenaza y le hace frente, pero el comerciante termina lesionándolo dos veces… Todos somos seres humanos con diferentes personalidades, pero eso no es excusa para actuar de forma violenta”, sentenció Rayo.