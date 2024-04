El presidente Gustavo Petro se pronunció durante la inauguración del ecoparque solar de la refinería de Cartagena. En dicho evento, el mandatario hizo referencia a la crisis climática que vive actualmente el embalse Chingaza, en donde arremetió contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Según el mandatario, la mencionada compañía sabía desde hace varios años que la represa estaba disminuyendo en su nivel de agua, situación que fue constante no solo durante meses, pues se extendió 3 años y tomó más fuerza con el fenómeno de El Niño.

#Atención | Pulla del presidente Gustavo Petro a la empresa de Acueducto de Bogotá por el bajo nivel de embalses. “¿Por qué no se hizo nada?, ¿por qué no se informó a la opinión pública?, ¿por qué se ocultó [el bajo nivel del agua]?”, dijo desde Cartagena. pic.twitter.com/rh2yQ3Dt9C

El presidente recalcó que era un hecho que tomó fuerza hace 3 años y que a pesar de que supuestamente la empresa tenía conocimiento, no tomó medidas cautelares, asumiendo que era algo que se había ocultado.

“¡Tres años! ¿Por qué no se hizo nada? ¡Había tiempo! ¿Por qué no se informó a la opinión pública, por qué se ocultó? El acumulado de pérdida de agua nos trajo a estos días, ¿por qué no se tomaron medidas?. ¿Las medidas consistían en seguir urbanizando la Sabana de Bogotá ciegamente, torpemente?”, añadió el mandatario.