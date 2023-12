La elección de fiscal general tendrá que esperar. Este jueves, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia —que tiene que elegir al reemplazo de Francisco Barbosa— decidió aplazar la votación hasta el 25 de enero de 2024. Aunque se tenía previsto que desde este jueves a las 9:00 a. m. iniciara, por lo menos, una primera jornada de votación, los togados cambiaron los planes.

El inicio de la Sala Plena de este jueves se tenía previsto con la posesión del magistrado Fernando Augusto Jiménez Valderrama, quien llega a la Sala Civil del alto tribunal en reemplazo de Álvaro Fernando García, quien abandonó la Corte en marzo de 2022. Asimismo, se confirmaría el nombramiento de Gerardo Barbosa, como nuevo magistrado de la Sala Penal en reemplazo de Fabio Ospitia, quien salió de la Corte por haber cumplido 70 años, edad máxima para un togado en ejercicio. Sin embargo, por la demora con las posesiones de los magistrados faltantes, la votación se aplazó hasta el próximo año.

Por ahora, las candidatas de la terna presentada por el presidente Gustavo Petro tendrán que seguir a la espera de que la Sala Plena tome una decisión. Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez se presentaron el pasado 20 de noviembre en una audiencia pública ante el alto tribunal para exponer sus hojas de vida y propuestas para manejar la Fiscalía General en caso de llegar al cargo.

Asimismo, este diario conoció que días posteriores a la audiencia pública, las candidatas se han acercado a los despachos de distintos magistrados para hablar con ellos y responder las inquietudes que puedan tener sobre el manejo que podría darle cada una al ente investigador.

En septiembre de este año, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Fernando Castillo, aseguró que antes del 12 de febrero de 2024 —fecha en la que se va Barbosa de la Fiscalía— la Sala Plena habría elegido a su reemplazo. A esta promesa se estarían apegando todos los magistrados que, al ser consultados, afirman que tienen aún el tiempo suficiente, como dijo el presidente del alto tribunal.

Sin embargo, fuentes de la Corte no descartan que tome unas semanas más seleccionar a la nueva jefa del ente investigador. En tal caso, explican, quedará a cargo de la Fiscalía, provisionalmente, la actual vicefiscal general Martha Mancera, a quien un fiscal delegado ante la Corte Suprema le archivó las investigaciones que se adelantaban en su contra por el llamado caso de los narcofiscales.

A la terna para fiscal que presentó Gustavo Petro le han visto varios problemas. Por ejemplo, un magistrado de la Corte Suprema pidió que no se validará al considerar que los nombres presentados por el presidente no tenían paridad de género al no tener ningún hombre.

Si bien esa tutela fue revocada y permitieron la terna tal y como estaba, Petro hizo un cambio antes de que en el alto tribunal arrancaran las discusiones del reemplazo de Barbosa. Se trata de la salida de Amparo Cerón, quien fue relevada del cargo para poner a Luz Adriana Camargo.

