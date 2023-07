Tras la inconformidad mostrada por parte de Laura Ardila Arrieta ante la decisión que tomó Planeta de no publicar su libro “La costa nostra”, una investigación periodística sobre el clan Char, tanto ella como el director literario de la editorial, Juan David Correa, se pronunciaron ante lo sucedido.

La autora contó que presentó la propuesta a la editorial para hacer esta investigación sobre el clan Char desde 2020. “En un documento de cinco páginas, detallé a esa editorial mi idea de contar la historia del clan político más poderoso de Colombia y sus contratistas aliados, y me presenté como la periodista que desde 2015 viene cubriendo desde terreno sus movidas”, declaró agregando que Planeta nunca había mostrado ningún “temor” por algún tipo de demanda hasta que el libro ya estaba listo para imprimir.

Tras dos años de investigación y escritura, cuando estaba listo para imprimir, Editorial Planeta decidió no publicar mi libro ‘La Costa Nostra’ (historia no oficial del clan Char). Hago pública esta historia porque para mí el silencio no es una opción. https://t.co/fVV4xmcYSj — Laura Ardila Arrieta (@Laura_Ardila_A) July 9, 2023

Ante el revuelo por la renuncia de Correa a su cargo como consecuencia de lo ocurrido con Ardila, la editorial no se había pronunciado al respecto hasta este jueves, donde a través de un comunicado su directora editorial Mariana Marczuk dio su versión. “Tomamos la decisión de no publicar el libro después de tres dictámenes jurídicos que nos ratifican que es un texto con importantes riesgos que, como empresa, decidimos no asumir”, afirmó, aclarando que la copia del manuscrito entregado por Laura Ardila vía correo ya le fue devuelto.

“Como ustedes saben, el acervo editorial que hemos construido es la suma del esfuerzo, compromiso y trabajo de un amplio grupo de profesionales, entre nos que se encontraba Juan David Correa, quien decidió renunciar”, aclaró Marczuk en el mismo comunicado. La reacciones en redes sociales ante la respuesta de la editorial no se hicieron esperar, argumentando la indignación hacia la censura de este libro.