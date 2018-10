“Lo que pueden recibir todas esas personas que están apostándole a esa reincorporación es que el Estado colombiano va a cumplir”, dijo Duque en un intento de tranquilizarlos tras su promesa de modificar el histórico acuerdo de paz.

Duque, quien asumió el poder hace dos meses con la bandera de “corregir” el pacto que el año pasado desarmó y transformó en partido a la otrora guerrilla comunista, aseguró que su gobierno le cumplirá a aquellos que hagan una “transición genuina” de la guerra a la paz.

“Lo que nosotros esperamos siempre es que la repetición no se dé, que no resurja la violencia, que no existan personas con la tentación de estar en actividades ilegales”, afirmó.