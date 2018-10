La fotografía del carro fue compartida profusamente en esa red de mensajería instantánea y en otras redes sociales, y estaba acompañada del siguiente audio:

Además, en varias publicaciones en Facebook algunas personas difundían la imagen del carro con el siguiente mensaje:

“Miren este carro. Me acabó de llegar a través de WhatsApp que está robando niños en Comuneros, Virrey, Alfonso López y sus alrededores. Por favor difundan y cuiden mucho sus hijos”.

Luego de que las autoridades de Bogotá desmintieran el supuesto robo de niños en la capital y confirmara que las cadenas compartidas en redes sociales son falsas, Noticias Caracol se contactó con el afectado y él contó:

“Este martes en la noche un conocido me envió el audio y la foto, donde decían que mi carro estaba raptando menores. Al otro me día me levanto y veo que la noticia estaba inundada por todo Facebook y otras redes sociales”.