En un centro médico de Ibagué, falleció Alex Steven Gómez Bolaños, un joven dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, que el fin de semana sufrió un accidente en la vía Guamo y Espinal.

El accidente de tránsito vial ocurrió el domingo sobre las 4 de la tarde. Alex iba en su motocicleta Yamaha XTZ de placa OSS-39G, cuando en el sector Eneal perdió el control del vehículo. La moto quedó en una zona verde. Él sufrió un fuerte impacto contra el pavimento.

Una imagen de la moto fue compartida en redes sociales con la intención de que los familiares del funcionario conocieran lo sucedido y acudieran al Hospital San Rafael del Espinal, donde fue remitido en primera instancia.

En ese momento, algunas personas señalaron que el dragoneante del Inpec llevaba el casco puesto, que venía del Pregón del Guamo y también, que al parecer, un cuadrante de la Policía lo iba persiguiendo. No obstante, las autoridades no se han pronunciado acerca del hecho y por tanto, estas versiones no han sido confirmadas.

Desde el momento en que familiares y amigos conocieron el delicado pronóstico de Alex, emprendieron una cadena de oración y efectuaron varias misas, pero el golpe fue muy duro y el cuerpo del joven no resistió las lesiones. El corazón de Alex dejó de latir la madrugada del miércoles.

De Alex Steven se conoció que era natural de Cali, pero desde muy pequeño vivía en El Espinal. En la segunda ciudad más importante del Tolima se graduó de bachiller. Una de sus pasiones era cantar. Así lo daba a conocer en su perfil de Facebook, donde reposan varios videos en los que se le ve cantando y tocando guitarra.